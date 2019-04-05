TECNO выпустила CAMON 11S

Сегодня компания TECNO официально выпустила доступный смартфон CAMON 11S. Его главное преимущество заключается в трех камерах на тыльной стороне. Обычно за этот набор камер вы платите довольно большие деньги, так как продвинутая система камер есть лишь у флагманов за 60-80 тысяч рублей. У этого же смартфона стоимость составляет всего 9990 рублей и за эти деньги вы получаете очень стильный, современный смартфон с производительной начинкой. Конечно, у него нет самых мощных процессоров или громадного объема оперативной памяти, но вы же понимаете, что это все маркетинг. На самом деле процессора среднего класса хватает за глаза, чтобы играть и получать удовольствие от постоянных фотосессий. За свои деньги это лучшее устройство.