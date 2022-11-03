TECNO запускает шикарную акцию с POVA 4 Pro

Совсем скоро состоится день рождения бренда смартфонов и различных умных устройств TECNO, в честь чего компания запускает в крупных городах России весьма интересную акцию. В ходе данного мероприятия жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Самары начиная с 4 ноября и по 11 декабря включительно получают классную возможность «пощупать» смартфон POVA 4 Pro и прочие новинки компании на новых красочных стендах, плюс есть возможность выиграть призы от производителя. Например, можно будет выиграть худи, эко-бутылку, фирменный рюкзак, поясную сумку, поп-сокет, стикеры и, естественно, смартфоны. А для того, чтобы пользователи смогли оценить возможности того или иного устройства в различных сценариях, компания подготовила сразу несколько зон.

На каждом из стендов будет игровая зона, аудио и визуальная. Соответственно, в игровой зоне можно будет сыграть в специальную игру POVA Runner, а победитель турнира получит фирменное худи от производителя. В аудиозоне пользователи могут создавать свои собственные треки при помощи движений — система считывает язык тела пользователя, генерируя музыку. А в визуальной зоне можно протестировать фото и видео возможности смартфона POVA 4 Pro, создав собственный контент. И среди тех, кто выложит фотографию со стенда TECNO, а потом опубликует в социальной сети ВКонтакте с хештегом #TECNOPOWER, будет разыгран смартфон POVA 4 Pro. И, что немаловажно, на каждом из стендов будут размещены консультанты, которые ответят на все вопросы пользователей.
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