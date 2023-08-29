TECNO запустила кампанию «TECNOлогия первым уроком»

Известный в России и мире бренд смартфонов TECNO официально сообщает о запуске новой кампании «TECNOлогия первым уроком», которую приурочили к грядущему учебному году. В рамках данного мероприятия производитель передовой электроники планирует открыть дверь в мир ностальгии по школьным годам и девайсам, которыми многие пользовались в процессе учёбы. Более того, посетителям лендинга по данной кампании позволят не только вспомнить о прошедших эпохах, но и попробовать подписку на сервис Яндекс Плюс, а также изучить подборку фильмов, которые передают дух каждого из ушедших десятилетий. Отличная возможность удивить контентом сразу несколько поколений — тех, кто заканчивал школу лет тридцать назад, когда смартфонов не было даже в фильмах про научную фантастику, и современных школьников, которые при помощи ИИ и интернета учатся гораздо эффективнее.

Также бренд TECNO запускает весьма интересный розыгрыш — подписчики официальной страницы ВКонтакте имеют шанс получить годовую подписку на сервис Яндекс Плюс. Для этого желающим необходимо в период с 29 августа по 26 сентября опубликовать своё любимое школьное фото с хештегом #TECNOлогия, а 12 и 26 сентября представители бренда выберут победителей в официальном сообществе. Самое время вспомнить те славные времена, когда для поиска информации нужно было идти в библиотеку, за списанную домашнюю работу приходилось дарить шоколадку, а о технологиях, заложенных в смартфонах вроде CAMON 20 Premier 5G, можно было только мечтать.