TECNO запустила продажу PHANTOM X2 Pro в России

Компания TECNO, которая является одним из лидером на российском рынке смартфонов, да и на мировом — тоже, сегодня официально заявила о старте продаж своего нового флагманского смартфона TECNO PHANTOM X2 Pro на территории России. Данный гаджет интересен в первую очередь тем, что он обладает первой в мире системой камер, которая оснащена портретным объективом с выдвижным механизмом. За счёт этого датчик изображения с разрешением 50 мегапикселей может похвастаться просто безумным набором бонусов — фокусным расстоянием в 65 мм, довольно широкой диафрагмой в f/1.49, глубиной резкости в 18,9 см, а также оптическим приближением в 2,5х — за счёт этого можно получить действительно качественный эффект при съёмке портретных фотографий и видеороликов.

Впрочем, смартфон привлекает внимание не только своей системой камер, но и множеством других преимуществ. Например, очень интересно дизайнеры реализовали тыльную панель, которая выполнена из очень приятного на ощупь материала, который ещё и очень практичный. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek Dimensity 9000 5G, который выполнен по технологии 4 нанометра и это позволяет производителю продемонстрировать внушительное время автономной работы, поддержку съёмки видео в высоком разрешении и прочие приятные мелочи вроде современного модема сотовой связи. Отличные новости для пользователей, которые давно хотели себе классный флагман за адекватные деньги — самое время брать.
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