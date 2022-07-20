TECNO завоевывает рынок смартфонов в России

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO каждый день демонстрирует внушительный рост на российском рынке. Так было зафиксировано, что 9 июня продажи смартфонов TECNO превысили отметку 5 000 штук в день и составили 5 240 единиц.

Руководитель российского офиса Transsion Виктор Колесниченко подметил: «В июле мы планируем достигнуть отметки 150 000 - 160 000 проданных смартфонов TECNO. Следующие важные рубежи для компании 10 000 штук в день, планируем покорить за счет вывода новых моделей и более широкой представленности в сегменте от 12 000 до 25 000 рублей.»

Бренд планирует вывести на российский рынок до 10 новых моделей и расширить влияние в среднем ценовом сегменте. Продажи первых новинок уже стартовали. Флагманская серия Camon 19 вышла на рынок с отличным предложением: смартфон Camon 19 PRO можно приобрести за 19 990 рублей, а модель Camon 19 будет доступна за 16 990 рублей, модель Camon 19 Neo поступит в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене 16 990 рублей.

Также отметим, что бренд предлагает расширенный продуктовый ряд с выгодой до 20%. Например, смартфоны базовой линейки SPARK, который еще недавно стоил 15 990 рублей сейчас можно приобрести с дополнительной скидкой 3 000 рублей. Обладатели SPARK 8P за 12 990 рублей получат отличную камеру на 50 Мп с аппертурой f1.6, емкий аккумулятор 5000 мАч, оперативную память 4 Гб и 128 Гб хранилища.

Производительный смартфон Pova 2 оснащен мощным аккумулятором на 7000 мАч, большим экраном 6.95-дюймов и камерой с датчиками 48MP+2MP+2MP. Смартфон доступен за 14 990 рублей в версии 128 Гб вместо 17 990. Все модели выделяются стильным дизайном, NFC модулем и широкими возможностями для съемки контента.

Совсем скоро у пользователей появится возможность оценить новые модели смартфонов. TECNO выступает спонсором VK Fest и предлагает всем участникам эксклюзивно протестировать новинки, а также смартфоны, которые только готовятся выйти на рынок. VK fest пройдет в Москве, в Парке Горького 23 и 24 июля. Посетители смогут получить возможность побороться за главный приз - смартфон Camon 19.

Смартфоны TECNO доступны у всех крупнейших ритейлеров страны DNS, «М.Видео», «Эльдорадо.ru», Wildberries, OZON, «Связной», МТС, «Ситилинк», Мегафон, Билайн, Теле2 и других.