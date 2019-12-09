THOR Zone представила очень маленький корпус

Компьютерные кейсы малых размеров набирают популярность во всем мире. Компания THOR ZONE продемонстрировала корпус форм-фактора SFF для mini-ITX систем. Объем корпуса составляет 9,7 литра. Имеется встроенная RGB подсветка, а также корпус оснащен пылевыми фильтрами.

Все компоненты должны соответствовать определенным требования. Корпус поддерживает mini-ITX платы. Размеры блока питания не должны превышать SFX или SFX-L размера. Корпус поддерживает два 2,5"HDD/SSD.

Поддерживает модули памяти с максимальной высотой 55 мм. Для водяного охлаждения есть место для 240 мм AIO кулера. Для воздушного же, можно установить два 120 мм вентилятора.