THX выпустила ЦАП-усилитель Onyx для аудиофилов

THX Onyx - портативный ЦАП-усилитель с технологией THX AAA и ESS Pro DAC, кроме того устройство поддерживает MQA. THX Onyx обеспечивает высочайшее качество мобильного прослушивания во время прослушивания музыки, игр или просмотра фильмов.

THX Onyx можно подключить к смартфону, планшету или компьютеру помощью цифрового преобразователя. Чип THX "Achromatic Audio Amplifier" уменьшает искажения звука до 40 дБ и повышает качество звука. Используя ЦАП ESS ES9281PRO, Onyx также предлагает студийное качество звука и звук MQA (Высокое качество).

ЦАП-усилитель Onyx не нуждается в установки каких-либо драйверов, достаточно просто подключить его к устройству. В комплектацию входит адаптер USB-C и конвектор USB Type-A.

Цена THX Onyx составляет 199 долларов.
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