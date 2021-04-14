THX выпустила ЦАП-усилитель Onyx для аудиофилов

THX Onyx можно подключить к смартфону, планшету или компьютеру помощью цифрового преобразователя. Чип THX "Achromatic Audio Amplifier" уменьшает искажения звука до 40 дБ и повышает качество звука. Используя ЦАП ESS ES9281PRO, Onyx также предлагает студийное качество звука и звук MQA (Высокое качество).
ЦАП-усилитель Onyx не нуждается в установки каких-либо драйверов, достаточно просто подключить его к устройству. В комплектацию входит адаптер USB-C и конвектор USB Type-A.
Цена THX Onyx составляет 199 долларов.