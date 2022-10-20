TSMC уже готова продавать технологический процесс в 3 нанометра

Вчера компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, она же TSMC, официально отчиталась о своих планах по прибыли и спрогнозировала рост выручки в следующем году в 9%. Учитывая, что это крупнейший производитель чипов на рынке, можно смело заявить, что прирост в 9% выглядит крайне амбициозной задачей, но на самом деле всё крайне просто. Компания делает ставку на то, что в следующем году производитель повысит цену на свои чипы новых поколений с новым технологическим процессом. Это позволит существенно повысить валовую прибыль, и крупные компании уже согласились с повышением цен — та же Apple, которая является одним из ведущих покупателей чипов в мире, уже приняла новые условия, а значит, примут и другие компании.

Второй момент, на котором производитель чипов планирует повысить свою прибыль, касается нового технологического процесса в 3 нанометра. Пока что у производителей нет возможности воспользоваться преимуществом данного технологического процесса, но совсем скоро появится необходимость конкурировать в плане процессоров на том же рынке смартфонов. Тогда крупным покупателям вроде Apple предложат воспользоваться новым технологическим процессом, который, естественно, дорого стоит, но позволяет представить рынку чипы с более низким потреблением энергии. В этом случае TSMC опять же остаётся в выигрыше, так как производителям смартфонов просто некуда деваться — они не смогут отказаться от нового технологического процесса.