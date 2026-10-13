ТВ-приставку Apple TV 4K (2026) оценили в 300 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент ТВ-приставок новым поколением Apple TV 4K, одной из особенностей которого стал фирменный процессор A19. Благодаря новому чипу производительность графики выросла в два раза в сравнении с прошлым поколением.

Новинка также характеризуется аппаратным декодером AV1, обновленным пультом Siri Remote с функцией обнаружения местоположения, поддержкой голосового помощника Siri AI, тремя встроенными микрофонами дальнего поля, системой интеллектуального подавления эха, системой объёмного звучания с четырьмя колонками HomePod mini 2, функцией управления устройствами умного дома, системой Apple Intelligence для описания событий с камер наблюдения и управлением подключёнными аксессуарами. Цена приставки составила 300 долларов.