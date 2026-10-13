ТВ-приставку Apple TV 4K (2026) оценили в 300 долларов

Компания Apple пополнила ассортимент ТВ-приставок новым поколением Apple TV 4K, одной из особенностей которого стал фирменный процессор A19. Благодаря новому чипу производительность графики выросла в два раза в сравнении с прошлым поколением.

Новинка также характеризуется аппаратным декодером AV1, обновленным пультом Siri Remote с функцией обнаружения местоположения, поддержкой голосового помощника Siri AI, тремя встроенными микрофонами дальнего поля, системой интеллектуального подавления эха, системой объёмного звучания с четырьмя колонками HomePod mini 2, функцией управления устройствами умного дома, системой Apple Intelligence для описания событий с камер наблюдения и управлением подключёнными аксессуарами. Цена приставки составила 300 долларов.
100-дюймовый телевизор Acerpure Nitro QLED TV оценили в 1975…
Принадлежащий компании Acer бренд Acerpure объявил о выпуске телевизоров серии Nitro QLED TV, которая сос…
Лазерный проектор JMGO N1 Air 5-го поколения оценили в 390 д…
Компания JMGO пополнила ассортимент компактных лазерных проекторов моделью N1 Air пятого поколения, котор…
98-дюймовый телевизор Huawei Mate TV 2 Pro оценили в 5225 до…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров сериями Mate TV 2 Enjoy Edition, Mate TV 2 и Mate TV 2 …
По данным Omdia, лидером в сегменте телевизоров с диагональю…
Согласно данным аналитического агентства Omdia, компания Hisense заняла лидирующую позицию в мире по объё…
Телевизор Thunderbird Crane 6 Ultra оценили в 1640 долларов …
Компания Thunderbird объявила о выходе серии телевизоров Crane 6 Ultra, в которую вошли модели с диагонал…
Телевизоры Hisense Canvas TV и Deco TV выходят в России …
Компания Hisense объявила о скором выпуске в России телевизоров серий Canvas TV и Deco TV. Речь идет о мо…
85-дюймовый Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition Edition…
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам серии телевизоров Redmi TV X RGB Mini-LED 2027 Competition …
Лазерный проектор BenQ LH660 оценили в 1415 долларов …
Компания BenQ пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью LH660, которая ориентирована на работу в …
Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детскойОбзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставкаОбзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor