Так снимает глобальная версия HONOR Magic 9 Pro Max

Профильное издание GSM Arena опубликовало фотографии, сделанные на основную камеру глобальной версии смартфона HONOR Magic 9 Pro Max. Напомним, что оцененная от 1400 долларов новинка имеет в своем оснащении аккумулятор Qinghai Lake Blade ёмкостью 8000 мАч с плотностью энергии 1000 Втч/л и рекордным 40% содержанием кремния, поддержку 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1320:2868 пикселей, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, локальной пиковой яркостью 10000 нит и глобальной пиковой яркостью 2000 нит, основную камеру с модулями на 200 Мп (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.57 и стабилизация уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и датчиком формата 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), фирменный чип для обработки изображений H1, защиту от пыли и воды (IP68, IP69 и IP69K), а также поддержку 500-мм телеобъектива.