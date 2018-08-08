Teclast F5 выделяется дизайном

2018-08-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Teclast F5; [86]
Официально представлен трансформер Teclast F5, который компания создавала специально для продвинутых пользователей. Здесь установлен неплохой дисплей с диагональю 11,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS. На таком дисплее вам будет комфортно просматривать фильмы и сериалы, читать книги или работать с текстами. Экран здесь сенсорный, вы можете в любой момент его отогнуть и получить планшет для работы с каким-то особым контентом. Вообщем, разработчики продумали все мелочи и новинка получилась действительно крутая. Особенно это заметно на фоне ноутбуков других компаний, которые стоят сильно дороже, не не предоставляют и половины функций данной модели. Для работы и развлечений этого прямо предостаточно, как по мне.


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