Tecno Camon 16 Premier с двойной фронтальной камерой выпущен

Компания Transsion Holdings Tecno Mobiles выпустила смартфон Tecno Camon 16 Premier.

Camon 16 Premier оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. На дисплее есть отверстие, в ней находится двойная камера для селфи, которая включает в себя основную камеру на 48 МП и сверхширокий сенсор на 8 МП. За производительность смартфона отвечает процессор Octa-Core MediaTek Helio G90T с технологией многомерного жидкостного охлаждения. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 10 с HiOS.

Для фотографии Camon 16 Premier оснащен 64-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX686 с пятью светодиодными вспышками, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 2-мегапиксельным сенсором для портретных снимков и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки 2,5 см. В телефоне также есть датчик отпечатков пальцев сбоку, расположенный под кнопкой питания. Питается все это от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Другие функции включают 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС. Tecno Camon 16 Premier будет доступен только в цвете Glacier Silver за 233 доллара США.