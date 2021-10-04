Tecno Camon 18 получил 120-Гц дисплей

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделями Camon 18 и Camon 18P, которые рекламирует голливудский актер Крис Эванс. Tecno Camon 18P оснастили 6,8-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и яркостью 550 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 13 Мп (50-мм объектив для портретов) и 2 Мп датчиком глубины сцены, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной HiOS 8 на основе Android 11, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Tecno Camon 18 получил 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, платформу Helio G88, такой же аккумулятор, поддержку 18-Вт зарядки, 4/128 ГБ памяти и тройную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп.