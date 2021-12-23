Tecno Camon 18 запущен в Индии с 48-мегапиксельной фронтальной камерой

Tecno представила новый бюджетный телефон в Индии под названием Tecno Camon 18 с 48-мегапиксельной селфи-камерой. Компания также дарит наушники Tecno Buds 2 TWS при покупке смартфона Tecno Camon 18.

Tecno Camon 18 оснащен процессором MediaTek Helio G85 и 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем Full-HD + с плотностью 396 пикселей на дюйм и максимальной яркостью 500 нит. Частота дискретизации сенсорного экрана составляет 120 Гц. Его аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 18 Вт. Камеры телефона - это, пожалуй, самый интересный элемент, особенно на передней панели с датчиком разрешения 48MP. Камеры на задней панеле состоят из 48-мегапиксельного первичного датчика с диафрагмой f / 1,79, 2-мегапиксельного датчика глубины и объектива AI, а также двойной вспышки. Поддерживается запись 2K-видео и режим фотосъемки при слабом освещении с использованием технологии TAIVOS.