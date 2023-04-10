Tecno Camon 20 Premier 5G показали на рендерах

В базе Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Tecno Camon 20 Premier 5G, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 1200, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация и лазерная автофокусировка), 13 Мп (сверхширик) и 2 или 5 Мп (макро), подэкранным дактилоскопом, двумя стереодинамиками и предустановленной оболочкой HiOS 13 на базе ОС Android 13. Также в сети появились новые изображения смартфона. Ориентировочная цена Tecno Camon 20 Premier 5G составляет 300 долларов.

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