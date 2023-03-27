Tecno Camon 20 Premier 5G получит 120-Гц AMOLED-экран

В сети появились подробные параметры смартфона Tecno Camon 20 Premier 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 2 или 5 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1200, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ посредством виртуального раздела во флэш-памяти, 512 ГБ встроенной памяти и предустановленной оболочкой HiOS 13 на основе ОС Android 13. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.

iPhone 15 перейдёт на USB Type-C…
Пользователи обсуждали новость о том, будет ли iPhone когда-либо использовать выход USB Type-C, но теперь…
iPhone 15 получит производительность на уровне MacBook Pro…
Поставщики секретной информации просто обожают обсуждать новости о грядущих смартфонах компании Apple, по…
Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition получил дату выхода…
Компания Realme объявила, что официальный релиз смартфона Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition состоится 10…
Опубликовано 200-Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra…
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фрагменты трех фотографий, сделанных на флагманский каме…
Xiaomi 14 получит 90-Вт адаптер питания …
Официальный релиз флагманских смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro ожидается только в конце этого года, н…
Смартфон Redmi Note 9 обновят до MIUI 14…
Компания Xiaomi неожиданно объявила, что смартфоны Redmi 9, Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro/Max, Note 9…
iQOO Z6 Vitality Edition появился в продаже …
Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона iQOO Z6 Vitality Edition, который оценен в 300 долл…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A14 4G…
Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A14 4G, который может порадовать своими хара…
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor