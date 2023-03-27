Tecno Camon 20 Premier 5G получит 120-Гц AMOLED-экран

В сети появились подробные параметры смартфона Tecno Camon 20 Premier 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 2 или 5 Мп (макро), AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1200, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ посредством виртуального раздела во флэш-памяти, 512 ГБ встроенной памяти и предустановленной оболочкой HiOS 13 на основе ОС Android 13. Ориентировочная цена смартфона составляет 300 долларов.