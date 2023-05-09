Tecno Camon 20 Premier 5G представлен официально

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Camon 20 Premier 5G, которая получила кожаный корпус и блок камер из нанокристаллической керамики.

Новинку также оснастили тройной тыльной камерой с 50-Мп модулем (датчик RGBW, 23-мм оптика с диафрагмой F/1,8 и оптическая стабилизация), 108 Мп (сверхширик с автофокусом) и 2 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой на 32 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8050, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт проводной зарядки. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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