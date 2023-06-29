Tecno Camon 20 оценен в 15 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфонов Camon 20, Camon 20 Pro и Camon 20 Pro 5G, которые доступны по сниженной цене в 15, 18 и 24 тысячи рублей соответственно. Базовая модель оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 МП, 2 Мп и 0,8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Старшие модели отличаются платформами MediaTek Helio G99 и MediaTek Dimensity 8050 соответственно, 120-Гц экраном и дополнительной макро-камерой в Camon 20 Pro 5G.