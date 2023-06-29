Tecno Camon 20 оценен в 15 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфонов Camon 20, Camon 20 Pro и Camon 20 Pro 5G, которые доступны по сниженной цене в 15, 18 и 24 тысячи рублей соответственно. Базовая модель оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 МП, 2 Мп и 0,8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Старшие модели отличаются платформами MediaTek Helio G99 и MediaTek Dimensity 8050 соответственно, 120-Гц экраном и дополнительной макро-камерой в Camon 20 Pro 5G.

Флагман Meizu 20 оценили всего в 435 долларов…
Компания Meizu представила смартфон Meizu 20 – возможно, самый доступный флагман на рынке. Его цена за ве…
Realme GT Neo 5 оценили в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme GT3, который был представлен еще в феврал…
Realme 11 Pro+ показали на пресс-рендерах …
Компания Realme поделилась тизером и видеороликом, раскрывающим дизайн смартфона Realme 11 Pro+. Сообщает…
На Xiaomi 13 уже тестируют Android 14 …
Сетевые инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi уже проводит внутреннее тестирование прошивки на основе о…
Samsung Electronics потеряла 96% от своей прибыли за квартал…
По предварительным оценкам самой компании, у Samsung Electronics снова выдался крайне неудачный квартал. …
Samsung Galaxy F54 5G получил АКБ на 6000 мАч …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F54 5G, которая оценена в Индии (дебютны…
Google Pixel Fold получил огромную рамку экрана …
В сети появились живые фото представленного сегодня складного смартфона Google Pixel Fold, которые подтв…
Анонсирован глобальный релиз Honor 90 …
Компания Honor объявила, что международный релиз смартфона Honor 90 состоится 6 июля в Париже. Новинка уж…
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor