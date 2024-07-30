Tecno Camon 30S Pro представлен официально

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Camon 30S Pro, которая основана на новой 6-нанометровой 8-ядерной платформе Mediatek Helio G100. Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX896, 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением FullHD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 5 и NFC, интерфейсом USB Type-C 2.0 и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой HiOS. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.