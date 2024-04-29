Tecno Camon 30S Pro засветился в России

В базе данных отечественного регулятора EЭК появилось упоминание смартфона Tecno Camon 30S Pro, который еще не был представлен официально. Технические характеристики и дата релиза не раскрываются. Любопытно, что модель Camon 30 Pro была представлена лишь пару месяцев назад и еще даже не начала продаваться в России. Вероятно, Camon 30S Pro получит пару улучшений в сравнении с актуальной моделью.

Напомним, что Camon 30 Pro характеризуется предустановленной ОС Android 14, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 пикселей и статичной частотой обновления 144 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с максимальной частотой 3,1 ГГц и графикой Mali-G610 MP6, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширокоугольная оптика) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 70-Вт быстрой зарядки и корпусом с задней панелью под кожу толщиной 7,9 мм.