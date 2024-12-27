Tecno Camon 40 Pro готовится к глобальному релизу

Судя по информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Tecno готовит серию Camon 40 к глобальному релизу, и версия Pro с поддержкой 4G уже прошла сертификацию в FCC. Согласно документам, которые были поданы в некоммерческую организацию для получения сертификатов, устройство с кодовым названием Tecno CM6 будет оснащено тройной камерой на тыльной панели, плюс появились размеры гаджета и характеристики батареи. Судя по этой информации, смартфон Tecno Camon 40 Pro получит аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Смартфон будет иметь толщину всего 7 мм, что делает его невероятно тонким по современным стандартам — за последние два года подобных устройств было выпущено всего около десяти моделей (без учёта складных в разложенном состоянии, естественно).

При этом устройство будет продаваться с конфигурацией памяти 8/256 ГБ, также в списке FCC подтверждается наличие NFC и двухдиапазонного Wi-Fi. И стоит напомнить, что Camon 40 Pro — лишь одна из четырёх моделей в серии, которая в ближайшее время отправится покорять рынок смартфонов. Ожидается также стандартная версия, Pro-вариант с поддержкой 5G, а также топовая модель Premier. Конечно, пока что нет никакой информации о том, сколько такой смартфон будет стоить, так что сравнивать его с конкурентами проблематично, но есть предположение, что новинка будет достаточно доступной. Всё же производитель на протяжении достаточно длительного времени именно этим и привлекал.