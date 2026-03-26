Tecno Camon 50 оценили в 20 тысяч рублей

Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Camon 50, который оценен в 20, 25 и 30 тысяч рублей за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1208:2644 точек и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), подэкранным оптическим дактилоскопом, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G200 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69K, IP69 и IP68.