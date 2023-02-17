Tecno Phantom V Fold представят 28 февраля

В прошлом году у нас появилась информация о том, что компания Tecno, которая сейчас является одним из популярнейших брендов смартфонов в России и мире, готовится к полноценному анонсу своего первого складного смартфона. Тогда информация казалась достаточно неправдоподобной, плюс она была неофициальной, так что мы решили, что это просто очередной вымысел инсайдеров. Но вскоре появились первые официальные рендеры смартфона, а теперь поставщики секретной информации заявляют, что Tecno Phantom V Fold должны показать на выставке MWC в конце февраля, где производитель поведает обо всех преимуществах и недостатках данного решения. Впрочем, мы понимаем, какие будут особенности у складного смартфона первого поколения крупного бренда.

Естественно, Tecno Phantom V Fold будет использовать гибкий дисплей компании Samsung, которая на текущий момент является неоспоримым лидером на рынке и легко справляется с любыми конкурентами, хотя их особо и нет. Также производитель, скорее всего, будет использовать флагманский процессор компании Qualcomm или что-то, что стоит на одну ступеньку ниже по производительности, ту же систему камер, что и у свежего флагманского смартфона и корпус с довольно небольшими рамками вокруг дисплея. Это очень важный момент, потому что пользователи обожают тонкие рамки, особенно в случае со складными устройствами. Ожидаем больше новостей про Tecno Phantom V Fold и будем детально следить за этим устройством на выставке.
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