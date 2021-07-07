Tecno Phantom X официально поступил в продажу

Совсем недавно, 24 июня компания Tecno анонсировала устройство под весьма интересным названием Tecno Phantom X — свой первый смартфон премиум-класса. Ранее производитель выпускал предпочтительно устройства среднего и бюджетного уровня, не переходя за грань флагманских устройств. А теперь флагман официально доступен для покупки сразу на нескольких рынках — до России устройство ещё не добралось, но производитель, судя по предыдущим релизам, это тоже запланировал. Стоит сказать, что Phantom X щеголяет 6,57-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением FHD+ и с соотношением сторон 19,5:9. Ещё данный дисплей может похвастаться частотой обновления в 90 Гц, и это первый телефон компании с дисплеем с изогнутыми краями и встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Для съемки селфи смартфон имеет 48-мегапиксельную (основная) + 8-мегапиксельную (сверхширокоугольная) двойную камеру, которая расположилась в отверстии в левом верхнем углу устройства. На задней панели телефона установлена ​​основная камера на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и 13-мегапиксельный датчик для портретных снимком с размытием заднего плана. Работает Phantom X на процессоре Helio G95 и довольно свежей операционной системе Android 11, на которую накладывается фирменная оболочка HiOS. Кроме того, флагман предлагает пользователям 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти. Стоит всё это примерно 460 долларов.
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