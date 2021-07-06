Tecno Phantom X появился в продаже в Африке

Компания Tecno дала старт продажам продвинутого смартфона Tecno Phantom X, который представлен пару недель назад. Любопытно, что новинка появилась в продаже в Нигерии по цене 555 долларов и в Кении за 460 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым изогнутым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G95, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (телефото с 2-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а также сдвоенной селфи-камерой с модулями на 48 Мп и 8 Мп.
Комментарии и отзывы Tecno Phantom X
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