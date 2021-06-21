Tecno Phantom X получит изогнутый OLED-экран

Сетевые источники поделились подробными характеристиками и фотографиями смартфона Tecno Phantom X, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G95 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графикой Mali-G76 MC4, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, сдвоенную селфи-камеру с модулями разрешением 48 Мп и 8 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 13 Мп и 8 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, операционную систему Android 11 с оболочкой HiOS 7.6 и 3,5-мм разъем для наушников. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Tecno Phantom X
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