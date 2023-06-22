Tecno Phantom X2 Pro прошел испытание на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал новое видео, главным героем которого стал смартфон Tecno Phantom X2 Pro с выдвигающимся объективом. Аппарат не только прошел испытания на царапины и нагрев, но и фирменный тест на изгиб. В следующем видео блогер обещал разобрать смартфон, чтобы показать ту самую выдвигающуюся камеру.

Напомним, что Phantom X2 Pro оснащается тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (выдвижной 65-мм объектив с 2,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой F/1,49) и 13 Мп (сверхширокоугольный модуль), однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 5G, дополнительным процессором Imagiq 790 ISP для обработки изображений, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и версией с задней панелью из биоразлагаемых материалов.
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