Tecno Phantom X2 Pro прошел испытание на прочность

Напомним, что Phantom X2 Pro оснащается тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (выдвижной 65-мм объектив с 2,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой F/1,49) и 13 Мп (сверхширокоугольный модуль), однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000 5G, дополнительным процессором Imagiq 790 ISP для обработки изображений, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и версией с задней панелью из биоразлагаемых материалов.