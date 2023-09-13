Tecno Pova 5 Pro оценен в 25 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Pova 5 Pro, который оценен в 25 и 27 тысяч рублей за варианты с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Смартфон также оснащается 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 6080 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 3,5-мм аудиоразъемом и светодиодной подсветкой на задней панели.