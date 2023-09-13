Tecno Pova 5 Pro оценен в 25 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Pova 5 Pro, который оценен в 25 и 27 тысяч рублей за варианты с 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Смартфон также оснащается 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 6080 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 3,5-мм аудиоразъемом и светодиодной подсветкой на задней панели.

Samsung готовится установить Exynos 2400 во все свои флагман…
Сегодня крупные инсайдеры, которые обычно достаточно детально сливают в сеть информацию о грядущих решени…
Honor представит смартфон Magic V2 уже 12 июля…
Прямо сейчас проходит выставка MWC Shanghai, на которой генеральный директор компании Honor, Джордж Чжао,…
Яркий смартфон Nubia Neo готов к выходу…
Компания ZTE раскрыла дату официальной презентации смартфона Nubia Neo. Новинка будет представлена уже 2…
Смартфон Nokia G42 5G оценен в 250 евро …
Компания HDM Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia G42 5G, которая может похвастаться отл…
Доступный смартфон Redmi 12 получил 50-Мп камеру …
Компани Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов доступной моделью Redmi 12, которая оценена в 150 долларо…
Samsung Galaxy Z Flip5 получил огромный внешний экран…
Компания Samsung пополнила ассортимент складных смартфонов пятым поколением модели Galaxy Z Flip5, котора…
В Realme GT5 можно управлять частотой CPU …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Realme GT5, официальный релиз которого запланирова…
Tecno Phantom V Flip с круглым экраном показали на рендере…
В сети появилось новое изображение складного смартфона Tecno Phantom V Flip, демонстрирующее его главную …
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor