Tecno Pova 5 Pro получил 68-Вт зарядку

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделью Pova 5 Pro, которая обойдется в 195 долларов. Новинка характеризуется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, батареей ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, слотами для карт SIM, 3,5-мм гнездом для наушников и светодиодной подсветкой на тыльной панели.

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