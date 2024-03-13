Tecno Pova 6 засветился в сети

Смартфон Tecno Pova 6 Pro был анонсирован несколько недель назад на MWC 2024 с процессором Dimensity 6080, 6,78-дюймовым 120-герцовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 70 Вт. Теперь в сервисе Google Play Console появилась информация о модели без приставки Pro, которая, вероятно, будет даже более интересной из-за низкой стоимости. Tecno Pova 6 будет поддерживать только 4G (в отличие от Pro, который может похвастаться подключением в том числе к сети 5G). В данном смартфоне будет использоваться процессор MT6789/CD (кодовое название SKU-модели), то есть Helio G99. Также гаджет будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти в стандартном исполнении, хотя, по данным инсайдеров, будет также версия с 12 ГБ ОЗУ. Объём встроенной памяти составит 256 ГБ и, возможно, расширения пространства не будет.

Кроме того, в слитых данных указано разрешение экрана в 1080x2436 пикселей — это точно такое же разрешение, как и у Pova 6 Pro. И поскольку общие размеры смартфона те же, диагональ экрана должна быть идентичной Pro-версии. Но неясно, останется ли панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц (чип G99 поддерживает дисплеи FHD+ с частотой 120 Гц, так что это не должно быть ограничением), ведь смартфон, теоретически, должен быть существенно дешевле. Кроме того, из слитых документов следует, что у обычной модели будет такой же аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой на 70 Вт, как и у старшей модели. Это достаточно важный момент для покупателей.