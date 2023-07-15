Tecno Pova Neo 3 получит батарею на 7000 мАч

Компания Tecno объявила о скором релизе смартфона Tecno Pova Neo 3, раскрыв заодно его дизайн и некоторые характеристики. Итак, аппарат сможет похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что пару недель назад был представлен смартфон Pova 5 с АКБ на 6000 мАч, поддержкой 45-Вт зарядки, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, процессором MediaTek Helio G99 и основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп.
Складной смартфон OnePlus Fold показали на рендере …
Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал первое качественное изображения складного смартфона …
Redmi Note 12 Turbo вышел в версии на 8/128 ГБ …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу самую доступную версию смартфона Redmi Note 12 Turbo, котор…
В iOS 17 Apple разрешит загрузку софта из сторонних источник…
Следующее большое обновление операционной системы для iPhone, которое получит название iOS 17, вынудит Ap…
Представлен смартфон Redmi Note 12R…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12R, которая уже появилась в китайско…
Honor 90 провалил тест камеры DxOMark…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Honor 90, который неда…
Redmi Note 9 получит MIUI 14…
Недавно компания Xiaomi добавила смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9 в список моделей, которые больше не буд…
Представлен Huawei Enjoy 60X с батареей на 7000 мАч …
Компания Huawei представила смартфон Enjoy 60X, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 7000…
Google раскрыла дизайн смартфона Pixel Fold…
Компания Google анонсировала складной смартфон Pixel Fold, полноценная презентация которого состоится 10 …
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor