Tecno Pova Neo 3 получит батарею на 7000 мАч

Компания Tecno объявила о скором релизе смартфона Tecno Pova Neo 3, раскрыв заодно его дизайн и некоторые характеристики. Итак, аппарат сможет похвастаться аккумуляторной батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что пару недель назад был представлен смартфон Pova 5 с АКБ на 6000 мАч, поддержкой 45-Вт зарядки, 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, процессором MediaTek Helio G99 и основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп.