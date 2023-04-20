Tecno Spark 10 Pro оценен в 16 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Spark 10 Pro, который оценен в 16 тысяч рублей. Напомним, что новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и повышенной частотой обновления 90 Гц, 12-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G88 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MC2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.