Tecno Spark 7P официально представлен

Дочерняя компания Transsion Holdings под названием Tecno представила Spark 7 в начале этого месяца, чтобы обозначить выход новой версии бюджетной серии Spark. Теперь китайская компания представила Spark 7P с довольно впечатляющим набором характеристик и классным дизайном. Стоит сразу отметить, что Tecno Spark 7P оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,5: 9 и частотой обновления 90 Гц при разрешении 1640 x 720 пикселей. Также в дисплее имеется вырез под фронтальную камеру, которая расположена прямо в экране — для этого там реализовали специальный вырез. Кроме того, Spark 7P оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G70, а поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 ГБ. При этом объём встроенной памяти составляет 64 или 128 ГБ.