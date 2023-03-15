Tecno Spark Go 2023 оценен в 7 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Spark Go 2023, рекомендованная цена которого составляет 8490 рублей за вариант с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. До 24 апреля новинку можно будет приобрести по сниженной цене в 6990 рублей. Позднее будет выпущена версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется платформой MediaTek Helio A22, 6,56-дюймовым экраном и частотой обновления 60 Гц, частотой дискретизации касания 120 Гц и максимальной яркостью 480 кд/м2, основной камерой на 13 Мп, дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.
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