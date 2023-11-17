Tecno Spark Go 2024 оценили в 9 тысяч рублей

Новинка характеризуется 6,6-дюймовым экраном с разрешением 720:1612 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, разъемом USB Type-C, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, двумя стереодинамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модулем GPS, черной, белой, зеленой и золотистой расцветками, а также корпусом с размерами 163,69:75,6:8,75 мм.