Tecno Spark Go 2024 засветился в Google Play Console

В базе Google Play Console обнаружились подробности о бюджетном смартфоне Tecno Spark Go 2024, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным наименованием BG-6 оснащается дисплеем с разрешением 720:1612 точек и плотностью пикселей 320 PPI, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с двумя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 1,6 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц и графикой Mali G57, 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13. Остальные параметры, дата официальной презентации и ориентировочная цена пока не раскрываются.

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