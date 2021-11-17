Tecno издевается над Samsung в последнем промо Phantom X

Производитель Tecno, популярный своими доступными устройствами на развивающихся рынках, в Twitter попросила своих пользователей «попробовать что-то новое», а не «повторять ту же самую песню», в шутливой форме изменив логотип Samsung на SameSong. Это часть маркетингового продвижения нового Phantom X , побуждающего потребителей покупать телефон с «совершенно новым дизайном».

Это смелая попытка дочерней компании Transsion напасть на Samsung - крупнейшего производителя смартфонов в мире. Компания может представить себя Давидом в битве против Голиафа. Tecno Phantom X имеет вертикальную камеру по центру на задней панели и светодиодную вспышку сбоку, очень похожую как на Samsung серии Galaxy S9.