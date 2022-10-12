Tecno официально анонсировала POVA 4 Pro и POVA 4

Сегодня компания Tecno, которая является одним из ведущих производителей смартфонов в мире, официально анонсировала смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Они обзавелись более производительными процессорами, качественными экранами и множеством других приятных бонусов. Например, за основу производительности смартфона POVA 4 Pro взят процессор MediaTek Helio G99, который производится по технологическому процессу в 6 нанометров — благодаря этому чип потребляет меньше энергии и продлевает срок автономной службы смартфона на одном заряде батареи. Впрочем, у гаджета аккумулятор ёмкостью в 6000 мАч, чего явно предостаточно для длительных игровых сессий, ради которых устройства и создавались — они дают возможность с комфортом играть в самые современные проекты.

Также оба смартфона получили достаточно качественные экраны, которые не нагружают глаза пользователя и позволяют наслаждаться более плавной картинкой. Это на самом деле важно, так как просто 6,7-дюймовым экраном сейчас пользователей уже не удивишь. При этом гаджеты получили ещё и привлекательный дизайн, на который было бы странно не обратить своё внимание, и даже качественную систему камер. Учитывая, что это относительно недорогой смартфон, такое количество преимуществ на самом деле имеет значение. Особенно для тех, кто в первую очередь хочет получить максимум возможностей за свои деньги. Старт продаж намечен на обозримое будущее, так что самое время выбирать цвет корпуса.