Tecno показала концепт необычного смартфона Phantom Ultimate

Все крупные производители смартфонов со временем перейдут от обычных смартфонов к складным моделям, и компания Tecno недавно продемонстрировала своё желание работать в этом направлении, представив концепт Phantom Ultimate. По словам представителей компании, в устройстве используется специальная моторная система, позволяющая разворачивать дисплей, предоставляя пользователю большую площадь экрана. В стандартном состоянии Phantom Ultimate оснащён 6,55-дюймовым LTPO OLED-экраном с необычным разрешением 2296x1596 пикселей. Но при необходимости дисплей может увеличиваться до 7,11 дюйма по диагонали с помощью упомянутой ранее системы со специальным приводом. Разворачивание панели происходит с помощью одной кнопки, при этом представитель компании Tecno утверждает, что для полного раскрытия экрана концепта смартфона требуется от 1,2 до 1,3 секунды.

Поскольку это всего лишь концепт, время, затрачиваемое на увеличение дисплея, может быть уменьшено, потому что в противном случае пользоваться гаджетом в повседневной жизни будет проблематично. Кроме того, разница между 6,55 и 7,11 дюймами не слишком велика, чтобы пользователь платил за это деньги. Но, безусловно, это лишь начальный этап разработки и в будущем улучшений в этом направлении будет очень много. Так что ждём новую эру ещё более интересных складных смартфонов — есть ощущение, что года через три они окончательно покорят рынок и вытеснят обычные смартфоны флагманского уровня.