Tecno представила новый смартфон Camon 30S

Недавно компания Tecno официально представила миру модели Camon 30 и 30 Pro — в феврале текущего года эти смартфоны действительно встряхнули рынок. Одним из ключевых отличий между устройствами было то, что версия Pro поддерживала 5G и работала на мобильном процессоре Dimensity 8200 Ultimate, в то время как стандартная модель предлагала только 4G-соединение с Helio G99 Ultimate под капотом. Теперь же компания представила смартфон Tecno Camon 30S — как и версия S Pro, это 4G-смартфон с мобильным процессором Helio G100. Потенциальный покупатель может приобрести устройство с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, при этом поддерживается виртуальное расширение оперативной памяти, что позволяет удвоить ее объём за счёт встроенного накопителя.

Tecno Camon 30S также получил изогнутый 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц — этот экран достигает яркости в 1300 нит и использует ШИМ-диммирование на частоте 2160 Гц. Кроме того, это 10-битная панель с полным охватом цветового пространства DCI-P3, плюс экран защищён стеклом Gorilla Glass, версия которого пока что не уточняется. Ещё новый Camon 30S оснащён стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Camon 30, у него отсутствует разъём 3,5 мм для наушников, что можно считать шагом назад, потому что всё же не у всех есть беспроводные наушники в наши дни. Кроме того, есть ещё одно изменение — скорость зарядки была снижена до 33 Вт, при этом ёмкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мАч. Это делает 30S самым медленным среди всей серии по скорости зарядки.
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170…
Не так давно в России была представлена линейка кнопочных мобильных телефонов под брендом Xenium. Сегодня…
Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K70 Extreme Edition…
Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих дизайн и некоторые характеристики смартфона …
Infinix Note 40X 5G получит стереодинамики…
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился качественными изображениями и подробностями о смартфон…
MediaTek Dimensity 9400 представят уже в октябре…
Компания MediaTek готовится к анонсу своего флагманского мобильного процессора Dimensity 9400 уже в октяб…
Представлен Meizu Lucky 08 с батареей на 6000 мАч …
Компания Meizu пополнила ассортимент смартфонов моделью Lucky 08, которая появится в продаже 27 сентября …
Смартфон POCO M6 Plus 5G оценен в 160 долларов …
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO M6 Plus 5G, который станет доступен для покупки на ин…
Смартфон Nubia Z60S Pro показали на рендерах…
Бренд Nubia опубликовал первые изображения смартфона Nubia Z60S Pro, официальный релиз которого состоится…
Представлены часы G-Shock GM-2110D …
Компания Casio пополнила ассортимент ударопрочных часов моделью G-Shock GM-2110D, которая выйдет в пяти в…
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor