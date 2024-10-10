Tecno представила новый смартфон Camon 30S

Недавно компания Tecno официально представила миру модели Camon 30 и 30 Pro — в феврале текущего года эти смартфоны действительно встряхнули рынок. Одним из ключевых отличий между устройствами было то, что версия Pro поддерживала 5G и работала на мобильном процессоре Dimensity 8200 Ultimate, в то время как стандартная модель предлагала только 4G-соединение с Helio G99 Ultimate под капотом. Теперь же компания представила смартфон Tecno Camon 30S — как и версия S Pro, это 4G-смартфон с мобильным процессором Helio G100. Потенциальный покупатель может приобрести устройство с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, при этом поддерживается виртуальное расширение оперативной памяти, что позволяет удвоить ее объём за счёт встроенного накопителя.

Tecno Camon 30S также получил изогнутый 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц — этот экран достигает яркости в 1300 нит и использует ШИМ-диммирование на частоте 2160 Гц. Кроме того, это 10-битная панель с полным охватом цветового пространства DCI-P3, плюс экран защищён стеклом Gorilla Glass, версия которого пока что не уточняется. Ещё новый Camon 30S оснащён стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Camon 30, у него отсутствует разъём 3,5 мм для наушников, что можно считать шагом назад, потому что всё же не у всех есть беспроводные наушники в наши дни. Кроме того, есть ещё одно изменение — скорость зарядки была снижена до 33 Вт, при этом ёмкость аккумулятора осталась прежней — 5000 мАч. Это делает 30S самым медленным среди всей серии по скорости зарядки.