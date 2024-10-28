Tecno представила планшет Megapad 10

Сегодня компания Tecno официально представила новый планшет под названием Megapad 10, который многих пользователей в интернете слегка сбил с толку своим названием. Дело в том, что пользователи, услышав название планшета, решили, что речь идёт про какой-то флагманский гаджет топового уровня, но на самом деле это устройство относится к низкому ценовому сегменту с соответствующими характеристиками. Например, планшет оснащён мобильным процессором MediaTek Helio G80, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ с возможностью расширения за счёт карты памяти. Кроме того, планшет Megapad 10 получил 10,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 800x1280 пикселей и яркостью до 450 нит, а также батарею ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, которая, по словам производителя, зарядит устройство с 0 до 100% всего за 2,5 часа.

Уже по этим характеристикам можно понять, что планшет достаточно доступный, он не может похвастаться какими-то безумными характеристиками и нацелен больше на поклонников недорогих решений. При этом планшет работает на базе операционной системы Android 14 и доступен в цветах Champagne Gold и Space Grey. На тыльной панели установлена камера на 13 Мп (она в данном случае единственная), а на фронтальной стороне имеется датчик изображения на 5 Мп. Стоимость новинки пока что никто не сообщает, но можно с уверенностью сказать, что это бюджетное решение для развивающихся стран и пользователей, которые не гонятся за флагманами.