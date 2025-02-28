Tecno представила самый тонкий смартфон в мире

В преддверии выставки MWC 2025 компания Tecno представила самый тонкий в мире смартфон — Spark Slim. Его толщина составляет всего 5,75 мм, при этом он оснащён двумя камерами по 50 Мп и приличной батареей на 5200 мАч. Однако есть один важный нюанс — это концепт, а не серийная модель, и информации о дате запуска пока что нет (если смартфон вовсе планируют выпустить в серийную продажу). Хотя Tecno привезёт демонстрационные образцы на MWC, маловероятно, что смартфон появится в продаже именно в таком виде. Spark Slim получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешением 1224p и частотой обновления 144 Гц. Яркость достигает 4500 нит, а фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

Батарея толщиной 4,04 мм поддерживает быструю зарядку 45 Вт, и хотя выступ камеры немного увеличивает общую толщину, устройство остаётся сверхкомпактным. Tecno пока не раскрывает, какой мобильный процессор установлен в Spark Slim, упоминая лишь восьмиядерный процессор в характеристика. Вряд ли это флагманское решение, так как в таком тонком корпусе просто негде разместить продвинутую систему охлаждения для производительного чипа. Кроме того, хотя гонка за толщину корпуса смартфонов выглядит весьма интересной, на самом деле никто из пользователей не просил этого делать. Пользователю достаточно иметь смартфон толщиной в 8 мм, но с хорошим охлаждением, нежели очень тонкий гаджет, но с перегревом в играх и тяжёлых приложениях через 15 минут после их запуска.