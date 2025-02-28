Tecno представила самый тонкий смартфон в мире

Батарея толщиной 4,04 мм поддерживает быструю зарядку 45 Вт, и хотя выступ камеры немного увеличивает общую толщину, устройство остаётся сверхкомпактным. Tecno пока не раскрывает, какой мобильный процессор установлен в Spark Slim, упоминая лишь восьмиядерный процессор в характеристика. Вряд ли это флагманское решение, так как в таком тонком корпусе просто негде разместить продвинутую систему охлаждения для производительного чипа. Кроме того, хотя гонка за толщину корпуса смартфонов выглядит весьма интересной, на самом деле никто из пользователей не просил этого делать. Пользователю достаточно иметь смартфон толщиной в 8 мм, но с хорошим охлаждением, нежели очень тонкий гаджет, но с перегревом в играх и тяжёлых приложениях через 15 минут после их запуска.