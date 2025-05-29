Tecno представила смартфон Pova Curve 5G

Сегодня компания Tecno официально представила Pova Curve 5G — самый тонкий смартфон с изогнутым экраном в арсенале бренда. Его толщина составляет всего 7,5 мм, при этом он оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Радиус изгиба экрана 55°, что, по словам производителя, создаёт футуристичные ощущения при удержании устройства в руке. На фронтальной панели установлен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1300 нит. Экран занимает 93,8% фронтальной поверхности, что делает рамки практически незаметными. Под капотом работает новый 4-нм мобильный процессор Dimensity 7300 Ultimate в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

Аккумулятор на 5500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Согласно заявлению Tecno, батарея сертифицирована по стандарту TUV Rheinland и выдерживает более 1800 циклов зарядки. При этом смартфон заряжается до 50% всего за 15 минут, а до 100% — за 45 минут. Особое внимание Tecno уделила связи и приёму сигнала — Pova Curve 5G получил покрытие антенны 86,5% по корпусу, поддержку VoWiFi Dual Pass, а также оптимизацию сигнала в режиме реального времени. Также в смартфоне реализован ИИ Ella с достаточно богатым набором функций. Правда, пока что устройство можно купить только на территории Индии, а в других странах новинка появится немного позже. Но новинка интересная и, вероятно, будет пользоваться спросом на мировом рынке.