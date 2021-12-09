Tecno представляет доступный смартфон Pova Neo с мощной батареей и экраном

Tecno представила новый телефон в Нигерии под названием Pova Neo. Это относительно доступный телефон с мощной батареей на 6000 мАч и большим экраном.

Pova Neo имеет 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD + и частотой обновления 120 Гц. У него есть каплевидный вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры, а на задней панели - основная 13-мегапиксельная и 2-мегапиксельная портретные камеры.

Телефон работает от процессора Helio P22, Tecno объединила его с 4 ГБ оперативной памяти. Имеется 64 ГБ встроенной памяти, но также в нем есть слот для карт памяти microSD для удобного расширения. Большой аккумулятор можно заряжать через порт USB-C с адаптером на 18 Вт, который входит в комплект. Tecno Pova Neo работает под управлением Android 11 с операционной системой HiOS 7.6.
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