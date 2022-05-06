Tecno работает над смартфоном POVA 3

Сообщается, что Tecno работает над смартфоном POVA 3. POVA 3, будет оснащен огромным 6,9-дюймовым дисплеем с отверстием в центре. Он будет иметь разрешение Full HD + 1080 x 2460 пикселей, соотношение сторон 20,5: 9 и частоту обновления 90 Гц. Ожидается, что смартфон будет работать на процессоре Helio G88. Напомним, что предыдущая модель была оснащена SoC Helio G85. Телефон будет появиться в двух вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти.

POVA 3 будет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой с двойной светодиодной вспышкой. Его задняя панель может быть оснащена тройным 50-мегапиксельным блоком камеры и светодиодной вспышкой. Смартфон будет питаться от аккумулятора емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Его размеры 173,1 х 78,4 х 9,4 мм. POVA 3 придет на смену Tecno POVA 2, дебютировавшему в прошлом году. Смартфон будет доступен в трех цветах, таких как черный, серебристый и синий.
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