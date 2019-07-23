Технические характеристики Asus RoG Phone II

Qualcomm анонсировал новую версию своего SoC для флагманов, Snapdragon 855+. Этот чип получает немного более высокую тактовую частоту для высокопроизводительного ядра и обещает на 15% более быстрый графический процессор (Adreno 640). Snapdragon 855+ идеальный для игровых смартфонов, и, следовательно, Asus объявила, что его RoG Phone II станет первым смартфоном, использующим новую SoC Qualcomm. Устройство будет иметь 6,59-дюймовый экран с полным разрешением HD, а благодаря частоте обновления 120 Гц (предыдущая модель имеет частоту обновления 90 Гц), устройство должно обеспечивать геймерам плавные игровые возможности. Мощный SoC и экран, который обновляется вдвое чаще, чем обычный экран, естественно, требуют большой мощности, и для этого был выбран аккумулятор емкостью 5800 мАч.