Технические характеристики Lenovo Z5 Pro GT

Компания Lenovo выпустила флагманский смартфон. Смартфон дополнен чип большим объемом системной памяти: в топовом варианте, который будет доступен в качестве ограниченной серии, Lenovo Z5 Pro GT получит 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. К другим преимуществам новинки компания причисляет 6,39” AMOLED-дисплей с интегрированным сканером отпечатка пальца, занимающий 95,06% передней панели за счет реализации фронтальной камеры в слайдере, и двойную 24+16-Мп основная камера с AI-функциональностью. Есть модуль NFC, емкость аккумулятора составляет 3350 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.