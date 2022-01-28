Технология Tecno Memory Fusion расширит объем оперативной памяти

Tecno Camon 18, Tecno Pova Neo, Tecno Spark 8T и Tecno Spark 8 Pro скоро смогут виртуально расширить свою оперативную память с помощью технологии Memory Fusion. Tecno утверждает, что эта функция сокращает среднее время запуска приложения на 80 процентов и помогает удвоить количество приложений кэширования серверной части в памяти.

Обновление с этой функцией будет выпущено в ближайшее время для вышеупомянутых устройств. Функция Memory Fusion от Tecno похожа на расширенную оперативную память vivo и работает, выделяя часть памяти (обычно 2–5 ГБ) из внутренней памяти телефона в оперативную память. Как утверждается, она повышает производительность и позволяет запускать больше приложений одновременно. На устройствах Tecno с 4 ГБ ОЗУ пользователи смогут увеличить объем ОЗУ до 3 ГБ дополнительно, в результате чего общий объем составит 7 ГБ. Варианты с 6 ГБ ОЗУ позволят еще больше растянуть память: Memory Fusion почти удвоит объем памяти до 11 ГБ.