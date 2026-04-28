Телефон HMD 102 2G получит съемную батарею

Информатор smashx_60 поделился подробностями о кнопочном телефоне HMD 102 2G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 1,8-дюймового IPS-дисплея с разрешением 160:128 точек, съемного аккумулятора ёмкостью 1000 мАч, слота для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ, интерфейса Micro USB 1.1, предустановленной операционной системы S30+? тыльной камеры с разрешением QVGA, слотов для двух SIM-карт с поддержкой сетей 2G, MP3-плеера, FM-радио и 3,5-мм аудиогнезда.

Напомним, что прошлой осенью HMD выпустила защищенный кнопочный телефон Terra M с сенсорным 2,8-дюймовым дисплеем с поддержкой касаний в перчатках, корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, настраиваемыми клавишами Push-to-Talk и экстренными кнопками для мгновенной связи, поддержкой 4G, VoLTE, VoWi-Fi, режимом точки доступа, модулем NFC, двумя слотами для SIM-карт и eSIM, батареей ёмкостью 2510 мАч с автономностью до 10 дней режима ожидания, процессором Qualcomm DragonwingTM QCM2290, креплением на ремень и зарядной станцией.