Телефон Philips Xenium E2301 оценен в 4 тысячи рублей

В России представили телефон Philips Xenium E2301, который может похвастаться защищённым корпусом. Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с автономностью до 52 часов в режиме разговора, интерфейсом USB-A, 2,8-дюймовым экраном с разрешением 320:240 пикселей, двумя слотами для SIM-карт, 0,3-Мп камерой, FM-радио и MP3-плеером, слотом для карты памяти MicroSD, ярким фонариком, размерами 142:59,7:18 мм и массой 153 грамма, будильником и калькулятором. Телефон появится в продаже в следующем месяце по цене в 3400 рублей.

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